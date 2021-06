Benevento5, c'è già il primo colpo per la serie A2. Dalla Spagna arriva il pivot Si tratta di Juanillo, atleta classe 1987 con diverse esperienze in Italia.

E’ passato giusto il tempo per festeggiare. Assaporare il dolce gusto dell’impresa fatta. E fare una cena di gruppo per salutarsi prima delle vacanze, che la società è già passata all’azione. A meno di una settimana dalla trionfale promozione, ecco il primo rinforzo. Il Benevento 5 lo ha comunicato attraverso i propri canali social aumentando l’entusiasmo della “torcida“ sannita.

Ecco la nota del club:

Il Benevento 5 comunica il perfezionamento dell'ingaggio di Juan Perez Lozano, conosciuto come Juanillo. Il pivot spagnolo è il primo rinforzo del club giallorosso per il prossimo campionato di A2.

Juanillo nasce a Cordoba il 18 luglio 1987 ma è originario di Malaga. Inizia a muovere i suoi primi passi nel futsal nel 2010 con la Santaella 2010, poi ha vestito le maglie di Real Betis, Antequera e Gran Canaria. In Italia ha giocato con Prato, Cobà e CDM Genova, nell'ultima stagione è stato protagonista con l'El Ejido nuovamente in Spagna.

"Ho accettato subito di far parte di questo progetto perché è ambizioso, mi sono innamorato dei tifosi vedendo la finale play-off di sabato scorso - sottolinea Juanillo.- Ho parlato con il tecnico Fabio Oliva e mi è piaciuta molto la sua idea di gioco e ho deciso di tornare in Italia con i colori giallorossi. Cosa voglio dire ai nostri sostenitori? Sicuramente che l'anno prossimo avremo bisogno del loro calore, perché la serie A2 è un campionato molto complicato e competitivo. Non vedo l'ora di esordire, speriamo di fare un'ottima stagione. Ringrazio tutto il club per la fiducia".