L'Accademia va a caccia della promozione in B2 contro l'Ancis Villaricca Fischio d'inizio alle 19 alla Palestra Rampone rigorosamente a porte chiuse.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento scatta la finale play off di Serie C tra Accademia Volley e Ancis Villaricca, gara 1 della Fase Finale che mette in palio la promozione in B2. Dopo una riconcorsa iniziata quasi due anni fa e bruscamente interrotta la scorsa stagione per lo stop ai campionati imposto dalla Fipav, le giallorosse si giocano nuovamente l'opportunità di tornare in un campionato nazionale a distanza di tre anni dall'ultima apparizione. Di fronte ci sarà l'Ancis Villaricca, già avversario dell'Accademia in prima fase e battuto sia nella gara d'andata che in quella di ritorno. Non ingannino tuttavia i due precedenti favorevoli: le napoletane sono state la squadra che più di ogni altra in questa stagione ha creato problemi alle beneventane che dovranno, quindi, disputare una grande partita per andare martedì prossimo a Villaricca, in gara 2, in una posizione di vantaggio.

L’Accademia arriva all’appuntamento finale con dodici vittorie in quattordici gare disputate: cinque in prima fase e sette nella seconda e con entrambe le fasi di campionato chiuse al primo posto. Un risultato che assicurerà alle beneventane di giocare la serie finale con il fattore campo a favore: dovessero trovarsi sull’1-1 le due formazioni dopo le prime due partite, infatti, gara 3 si disputerà nuovamente alla Palestra Rampone di Benevento. Villaricca invece porta in finale un bottino di otto vittorie su quattordici partite: tre nel primo girone che sono valse l’ultimo posto utile per il passaggio alla fase successiva e cinque nella seconda, quella decisiva nell’ultima giornata a Marcianise che ha permesso di scavalcare ed estromettere l’Arzano da giochi promozione.

