Tennis, TC 2002 e CT San Giorgio tornano in campo per le semifinali play off I beneventani ospiteranno Maglie, i sangiorgesi faranno visita al TC Finale Ligure.

A caccia di un sogno chiamato serie A2. Il TC 2002 Benevento Ansi Formazione e il CT San Giorgio Centro Dentale Sannio si sono regalati la possibilità di giocarsi qualcosa di meraviglioso. Lo hanno fatto con un percorso ricco di ostacoli non facili da superare in un torneo, come quello di serie B1 maschile, dove ci sono tanti atleti di livello assoluto.

Domenica si gioca la semifinale play off, gara secca in cui è vietato sbagliare. Il TC 2002 Benevento Ansi Formazione giocherà in casa grazie al secondo posto conquistato nel girone. Sulla sua strada ci saranno i pugliesi del CT Maglie, che si presenteranno sui campi veloci di via Salvemini con l’obiettivo di fare il colpaccio e conquistare la finale. La squadra guidata e allestita dal direttore tecnico Antonio Leone conosce bene le emozioni dei play off avendo giocato in passato due finali consecutive, una persa e l’altra vita. Domenica mattina dalle 10:00 prenderanno il via i quattro singolari e due doppi che decideranno chi volerà in finale per giocarsi la promozione in una sfida andata e ritorno contro il Circolo Tennis Albinea.

Partita in trasferta, invece, per il CT San Giorgio Centro Dentale Sannio. Gli uomini di Michele Pepe, che sono arrivati al terzo posto nel girone grazie alla bella vittoria su Reggio Emilia nell’ultima giornata di campionato, saranno impegnati sui campi in terra rossa del TC Finale Ligure. Il circolo sangiorgese ha tutte le carte in regola per giocarsi alla pari la sfida contro una squadra importante, che vedrà in campo anche il 2.2 Gramaticopolo e il 2.3 La Vela. Chi tra il CT San Giorgio Centro Dentale Sannio e il Tc Finale Ligure riuscirà a spuntarla dopo i quattro singolari e i due doppi, si giocherà la promozione in serie A2 contro l’Ata Battisti Trentino con gara d’andata il 4 luglio in casa e il ritorno l’11 in trasferta.