Scherma, Boscarelli sul tetto d'Europa con l'Esercito nella prova a squadre A Marcianise la sannita ha guidato le compagne di squadra al successo in finale con le Fiamme Oro.

Ancora uno squillo, una vittoria, una grande soddisfazione per Francesca Boscarelli. Dopo il successo ad inizio mese nei tricolori a squadre, la campionessa che difende i colori del Gruppo Sportivo dell’Esercito e dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, ha vinto anche l’oro nella Coppa Europa 2021 di spada femminile a squadre andata in scena a Marcianise.

Francesca Boscarelli ha capitanato la squadra completata da Nicol Foietta, Mara Navarria e Sara Kowalczyk. Dopo aver superato l’Ucraina in semifinale, il quartetto dell’Esercito ha vinto il derby italiano in finale contro le Fiamme Oro, con il punteggio di 35-32. Assalto avvincente e combattuto, fino alle battute conclusive.

Capitan Boscarelli è stata decisiva per la vittoria della Coppa Europa per club con assalti interpretati in maniera perfetta. Sulla panchina dell’Esercito si è seduto un altro tassello fondamentale dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, il Maestro Dino Meglio. tecnica il Maestro Dino Meglio per il quale è arrivato anche un meritatissimo premio.