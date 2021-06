Tennis: il TC 2002 Benevento conquista l'accesso alla finale play off per l'A2 Battuto in casa per 4-2 il CT Maglie grazie alle vittorie ottenute nei singolari.

La corsa continua. Il sogno promozione è ancora vivo. Il TC 2002 Benevento targato Ansi Formazione ha battuto sui campi del Circolo di via Salvemini il CT Maglie per 4-2. Vittoria netta per i ragazzi del direttore tecnico Antonio Leone, che anche in questa stagione ha allestito una squadra importante che si giocherà la serie A2 in finale.

Nella sfida ad eliminazione diretta contro il CT Maglie, i sanniti hanno lasciato solo le briciole. Subito vincente Noce nel primo singolare, bravo a infliggere un netto 6-2 6-2 a Silvio Mencaglia. Molto più sofferta la vittoria di Francesco Liucci che, dopo aver vinto per 6-4 il primo parziale, ha ceduto nettamente il secondo per 6-1. Nel terzo, nonostante il grande caldo e la stanchezza, Liucci ha avuto la lucidità di giocare bene i punti importanti riuscendo a concretizzare il break conquistato chiudendo 6-4 e regalando il secondo punto di giocata alla squadra.

Positiva la prestazione anche di Francesco Vilardo, che in due set col punteggio di 6-3 6-4 ha superato Lorenzo Maria Lorusso. Vincente anche il quarto singolarista Mario Organista che ha portato a casa il punto della qualificazione battendo Frisullo 6-2 6-3 rendendo inutili i due doppi finali in cui i punti sono stati assegnati al CT Maglie per il ritiro delle coppie sannite.

Dopo la vittoria in semifinale la compagine beneventana domenica ospiterà nella gara d’andata della finale play off il CT Albinea. La sfida di ritorno è in programma l’11 luglio.