Accademia Volley, chiudi i conti a Villaricca e prenditi la B2 Le sannite possono già festeggiare la promozione, servirà vincere in gara due.

Dopo la vittoria di sabato in rimonta per 3-1 tra le mura amiche, l’Accademia è pronta a giocarsi il primo match point per la promozione in B2. Questa sera alla Palestra Rodari di Villaricca di Napoli, fischio d’inizio alle 21:00, si giocherà gara due.

La condizione di svantaggio impone al Villaricca di giocarsi il tutto per tutto nella gara di domani per provare a portare la serie finale almeno a gara 3 che si disputerebbe di nuovo a Benevento sabato prossimo. Di contro l'Accademia punta a bissare la vittoria di qualche giorno fa per chiudere subito i giochi e centrare la promozione in B2. La gara si disputerà a porte chiuse alla Palestra Rodari di Villaricca a partire dalle ore 21.00.