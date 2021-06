Miwa Benevento, panchina a coach Parrillo Il tecnico sannita torna ad allenare a Benevento e lo fa con importanti ambizioni.

Dopo la sconfitta nella semifinale play off contro Salerno la Miwa Energia Cestistica Benevento non ha perso tempo. La società guidata dalla famiglia Zullo ha subito dato mandato al direttore generale Bruno Annecchiarico di programmare la prossima stagione. Il primo tassello è divento ufficiale pochi minuti fa con l’arrivo in panchina di Adolfo Parrillo, coach sannita che ha tanta esperienza in categorie importanti come la serie C Gold e potrà essere un valore aggiunto. Con Parrillo la Miwa Energia Cestistica Benevento conferma di continuare a puntare in alto per riportare il grande basket a Benevento dove ha già allenato in passato.