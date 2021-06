"In campo con Chiara", appuntamento mercoledì allo Stadio Dell'Oste Si parte alle 19:00 con basket, volley e calcio a 8 per contribuire alla ricerca sul cancro.

Mercoledì 30 giugno, allo Stadio Dell’Oste (Pacevecchia) di Benevento, dalle 19:00 andrà in scena la manifestazione “In campo con Chiara”. Una serata dedicata al ricordo della compianta pallavolista sannita scomparsa prematuramente il 25 agosto 2018 dopo una lunga battaglia contro una terribile malattia.

La manifestazione è organizzata dall’ASD Smile 2.0 Basket School & More, che raccoglierà donazioni insieme all’Airc per la ricerca sul cancro. Evento benefico che prenderà il via con una partita di basket, dove in campo ci sarà anche Pietro Iarriccio, marito di Chiara Lonardo e anima dell’organizzazione. Poi si passerà alla pallavolo con le ex compagne di squadre della compianta palleggiatrice che si sfideranno sul campo verde di solito dedicato al rugby.

A seguire spazio alla presentazione di tutti i partecipanti prima della partita di calcio a 8 che precederà le premiazioni finali. Tanti gli sportivi sanniti che hanno risposto presente alla chiamata di Pietro per ricordare Chiara e contribuire attivamente alla ricerca sul cancro.