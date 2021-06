Accademia Volley, in gara due Villaricca pareggia la situazione Si decide tutto sabato quando le giallorosse giocheranno in casa la sfida promozione.

Si va alla bella. Nella seconda gara della finale play off disputata ieri l'Accademia è stata sconfitta in trasferta dall'Ancis Villaricca con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-18, 30-28) ed ora la promozione in B2 si deciderà in gara 3 sabato prossimo al Rampone di Benevento.

In un clima infuocato per le alte temperature della palestra Rodari di Villaricca e contro un avversario che era all'ultima spiaggia, le giallorosse incappano in una serata storta e non riescono quasi mai ad esprimere la loro pallavolo. Eppure, al di là del secondo set (decisamente quello meno equilibrato), i parziali raccontano di una gara tiratissima nella prima e nella terza frazione dove, seppur sempre ad inseguire, l'Accademia ha tanto da recriminare per due finali di set che avrebbero potuto ugualmente cambiare le sorti della gara. Il rammarico aumenta anche alla luce di alcune sviste della coppia arbitrale che ha invertito clamorosamente l'esito di più di un'azione vincente delle giallorosse, incidendo di fatto in maniera decisiva sul risultato finale. Il più grande demerito dell'Accademia, tuttavia, resta quello di non aver sfruttato nel terzo set almeno in 6-7 occasioni la palla decisiva che avrebbe potuto riaprire la partita.

Per Villaricca, invece, probabilmente quella di ieri è stata la miglior partita di tutta la stagione, con ben quattro atlete in doppia cifra in soli tre set, a dimostrazione della grande prestazione fornita dal sestetto di mister Tambaro, apparso più concreto e determinato per tutta la gara. D'altronde lo svantaggio accumulato in gara 1 non lasciava spazio ad altro tipo di risultato e le napoletane sono state brave ad interpretare al meglio la partita e a sfruttare l'occasione.

La serie finale per l'assegnazione della promozione in B2 torna quindi in parità: l'ultimo atto è previsto sabato pomeriggio al Rampone dove alle ore 19.00 è prevista gara 3. Per entrambe le formazioni una gara da dentro o fuori che emetterà il verdetto decisivo.