Benevento 5, Ranieri sul rinnovo: "Non potevo fare scelta migliore" Il dg Collarile: "Davide può fare l'A2 ad occhi chiusi, non ha rivali".

Nella giornata di martedì era arrivata la prima comunicazione via social. Oggi è giunto il momento dell’ufficialità. Come anticipato Davide Ranieri difenderà ancora i pali del Benevento 5 anche in serie A2. Il forte portiere campano, che nella scorsa stagione ha realizzato anche tre reti tra cui quella decisiva del momentaneo 4-4 nella finale d’andata in terra calabrese, ha prolungato il suo accordo fino al 30 giugno 2022.

"Sono molto soddisfatto del mio rinnovo con il Benevento” ha raccontato Ranieri. “E’ una società con grandi prospettive e tanta voglia di crescere. Non potevo fare scelta migliore. La svolta di questa annata è stata sicuramente la vittoria a Genzano contro l'Ecocity - aggiunge,- quella sera avevamo capito di poter fare qualcosa di importante. Parate e gol più belli? Di parate ce ne sono tantissime, il gol di Reggio Calabria sarà inimitabile. Per la prossima stagione cercheremo di mantenere il rendimento di questa".

"E' giusto il rinnovo di Davide, il suo è stato un contributo davvero importante - le parole del dg Antonio Collarile.- Abbiamo scoperto, oltre che un grande portiere, anche una grande persona nonostante tutte le chiacchiere inutili dell'ambiente: è stato davvero una piacevole scoperta sul lato umano. Dal prossimo campionato mi aspetto tanto da lui, Davide può fare l'A2 ad occhi chiusi, non ha rivali". Dopo l’arrivo del pivot spagnolo Juanillo e la riconferma di Ranieri, ora la società si concentrerà sugli altri rinnovi ricordando che il primo a prolungare il contratto era stato, due giorni prima della finale play off, mister Fabio Oliva.