Benevento 5, arriva l'argentino Lucas Agustín Mejuto "Il progetto mi ha convinto subito, è un club che sta crescendo ed è ambizioso".

E’ un Benevento 5 che non vuole perdere tempo quello che sta operando sul mercato in vista del campionato di serie A2. Dopo la promozione la società guidata dal presidente Pellegrini Di Fede e dal direttore generale Antonio Collarile, si è messa subito a lavoro per costruire il roster da consegnare nelle mani di coach Fabio Oliva. Dopo il pivot spagnolo Juanillo e il rinnovo di Davide Ranieri, oggi è stato ufficializzato un altro colpo. Si tratta di Lucas Agustín Mejuto, giocatore argentino classe 1997. Arriva da Bunos Aires dove ha giocato con la maglia del River Plate. E’ arrivato in Italia nel 2017 alla Salinis dove è rimasto solo due mesi. A dicembre dalla Puglia si è trasferito a Pistoia trionfando nel torneo di serie B. Il bis è arrivato l’anno successivo quando ha vinto i play-off con l'Active Network. Nell'ultimo biennio ha giocato con i Saints Pagnano, realizzando, in due anni, ben 47 reti e 24 assist in A2. Dunque un giocatore di categoria in una squadra che ha bisogno di alzare il livello tecnico e fisico per raggiungere l’obiettivo salvezza.

"Il progetto del Benevento mi ha convinto subito, perché è un club che sta crescendo ed è molto ambizioso - le parole dell'argentino.- Ho visto alcune gare della annata appena conclusasi, mi è piaciuto tantissimo il tifo e la grinta dei ragazzi. Ho scambiato già due chiacchiere con il tecnico Oliva, sono convinto che faremo una grande stagione, sudando questa splendida maglia".