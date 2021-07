Accademia, chiudi i giochi e prenditi la B2 Sabato alle 19:00 gara tre dei play off tra le giallorosse e l'Ancis Villaricca.

E' l'ultimo atto, quello decisivo. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento è in programma gara 3 della play off di Serie C tra Accademia Volley e Ancis Villaricca, la finalissima che mette in palio la promozione in Serie B2. Si parte dall'1-1 maturato nelle prime due partite, col fattore campo finora protagonista e al termine di due partite belle e combattute che non sono bastate a decretare un vincitore. Serve ancora un'ultima gara per emettere il verdetto. finale.

Le giallorosse, vittoriose all'esordio, vengono dallo stop di martedì scorso a Villaricca dove le napoletane sono riuscite ad esprimersi su livelli decisamente superiori rispetto a gara 1 creando non poche difficoltà alle beneventane, seppur non in una delle loro serate migliori. Inutile dire che occorrerà ritrovare lo smalto e il gioco espresso tante altre volte in questo campionato: a questo punto della stagione diventa superfluo fare calcoli o valutazioni. E' una è partita da dentro o fuori per entrambe le formazioni, conta solo vincere, a qualunque costo e a qualunque modo per centrare la promozione in B2.

Anche questa ultima gara finale si disputerà a porte chiuse alla Palestra Rampone a partire dalle ore 19.00. Sarà possibile tuttavia seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook Accademia Volley Benevento in concomitanza con l'orario di inizio.