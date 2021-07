Miwa Benevento, progetto triennale con coach Adolfo Parrillo Il tecnico sannita avrà il compito di lavorare anche con i giovani.

Inizia col botto la stagione 2021/2022 della Miwa Energia che, di comune accordo con lo storico Bruno Annecchiarico, ha scelto il nuovo coach. Ad allenare i cinghiali sanniti nella prossima season sarà Adolfo Parrillo, sannita di Airola proveniente dalla Virtus Arechi Salerno dove nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head Coach in Serie B. Negli ultimi anni si sono visti anche grandi risultati con le giovanili della stessa Arechi che ha portato la Miwa a pensare al matrimonio con l’allenatore sannita.

Parrillo ha già allenato a Benevento diverse stagioni fa guidando sia Meomartini che Magic Team e nella prossima avrà il compito di tener ben salda la Serie C Gold conquistata nel 2020.

“Le prime parole le spendo con amore per Bruno Annecchiarico, grande persona e coach validissimo che ha ottenuto grandi risultati finora. Ci separiamo di comune accordo ma continuerà a far parte della nostra famiglia ricoprendo il ruolo di Direttore Generale della Miwa - le parole dell’ad di Miwa Energia Michele Zullo - Accogliamo Coach Parrillo con grande entusiasmo e certi di avere con noi una garanzia. Il nostro accordo, infatti, è su base triennale e insieme a lui mettiamo a terra le radici per avere finalmente una Academy beneventana di basket. La Miwa Energia continuerà a lottare in Serie C Gold ma ora la nostra attenzione è sulla crescita di talenti e sulla creazione di una realtà basata sui nostri giovani. Crediamo che Adolfo Parrillo sia la persona giusta per questi nostri nuovi obiettivi”.

Il primo tassello per la Miwa Energia è definito e ben presto si passerà all’allestimento del nuovo roster. Filtrano comunque indicazioni, anche dalle parole dello stesso Zullo, di investimenti maggiormente orientati all’acquisizione di giocatori molto giovani e di grande talento che possano essere il futuro del basket sannita. In più, è certa e dichiarata la volontà della Miwa Energia Cestistica Benevento di ingaggiare tecnici professionisti specializzati nello sviluppo del settore giovanile e ben presto saranno attive le iscrizioni per i giovani sanniti che hanno voglia di far parte del progetto.