Olimpiadi: convocazione ufficiale per la nuotatrice sannita Stefania Pirozzi Per lei terza partecipazione consecutiva dopo Londra nel 2012 e Rio de Janeiro nel 2016.

L’ufficialità è arrivata: Stefania Pirozzi prenderà parte alla sua terza Olimpiade consecutiva. La notizia era già trapelata al Sette Colli di Roma dopo le parole del Commissario Tecnico Cesare Butini, ma l’elenco dei convocati non era stato ancora reso noto. Per la sannita, che difende i colori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli, è una grandissima soddisfazione dopo stagioni in cui ha dovuto fare i conti con tantissime difficoltà. La Pirozzi, classe 1993, era stata nel 2012 la prima sportiva della provincia sannita a prendere parte ai Giochi Olimpici in una competizione individuale. In precedenza, precisamente a Sidney 2000, a qualificarsi (ma con la staffetta) era stata la nuotatrice di Montesarchio Luisa Striani.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

Uomini (21)

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli)

Stefano Ballo (Esercito / Time Limit)

Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport)

Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics)

Santo Yuko Condorelli (Aurelia Nuoto)

Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Marco De Tullio (Fiamme Oro / Sport Project)

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia)

Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)



Donne (15)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91)

Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika)

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto)

Elena Di Liddo (Fiamme Oro / CC Aniene)

Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Anna Chiara Mascolo (Hidron Sport Firenze)

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene)

Federica Pellegrini (CC Aniene)

Benedetta Pilato (CC Aniene)

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Giulia Vetrano (CN Nichelino)



Staff: direttore tecnico Cesare Butini, tecnici Fabrizio Antonelli, Cesare Casella, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Christian Minotti, Stefano Morini, Claudio Rossetto, Antonio Satta; medico Lorenzo Marugo; fisioterapisti Stefano Amirante, Massimo Morelli e Alessandro Del Piero; giudice aggregato Silvia Atzori.

La squadra sarà assistita anche dai tecnici Gianluca Belfiore, Alberto Burlina, Simone Palombi e Marco Pedoja e dal preparatore atletico Marco Lancissi dal 12 al 21 luglio presso l'Università di Waseda, nel distretto di Tokorozawa, sede di allenamento preolimpico dal 12 al 21 luglio.