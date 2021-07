Atletica, Caporaso vola a Tokyo per la sua seconda Olimpiade Ufficiali le convocazioni del direttore tecnico La Torre: il sannita gareggerà nella 50 km di marcia

Sono 76, 41 uomini e 35 donne, gli atleti convocati per le Olimpiadi di Tokyo dal direttore tecnico della Nazionale di atletica leggera Antonio La Torre. E' il numero più alto di sempre e tra loro c’è anche un sannita. Si tratta di Teodorico Caporaso, marciatore che sarà impegnato nella 50 km.

Per l’atleta che difende i colori dell’Aeronautica Militare, sarà la seconda partecipazione ai Giochi dopo quella del 2016 quando non riuscì a terminare la gara per via di una squalifica per marcia irregolare. In questa stagione Caporaso ha dimostrato di essere uno dei cinquantisti più affidabili con la vittoria del titolo tricolore lo scorso 23 gennaio ad Ostia. Il classe 1987, prenderà parte alla 50 km insieme ai compagni di squadra Marco De Luca e Andrea Agrusti. Per gli azzurri non sembrano esserci possibilità di medaglia ma l’obiettivo primario di Caporaso sarà quello di terminare la gara e farlo in buona posizione puntando sulla sua qualità di rimontare nella parte finale della gara.