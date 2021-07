Benevento 5, martedì un premio dal Sindaco Mastella Giallorossi ricevuti a Palazzo Mosti, nel frattempo si continua a lavorare per il futuro.

La favola del Benevento 5 è bella da raccontare. La promozione inattesa ma meritata è un punto di partenza. La società sta già lavorando per rinforzare la rosa e sono arrivati anche i primi due colpi. Intanto però il tempo dei riconoscimenti non è ancora terminato. Martedì 6 Luglio, alle 11.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, è stata indetta una conferenza stampa, in cui il sindaco Clemente Mastella premierà il Benevento 5 per la vittoria nei play-off nel campionato di serie B.

Si festeggerà l’approdo in serie A2 che è una conquista importante per l’intera città. Una conquista da conservare e non sprecare, ecco perché quella di Palazzo Mosti sarà solo una parentesi di poche ore, poi la società tornerà a lavorare per dare seguito ad un sogno stupendo che è diventato realtà.