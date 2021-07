Accademia Volley, l'ennesima impresa vale la promozione in B2 In gara tre della finale play off battuto il Villaricca con un netto 3-0.

L’Accademia Volley vola in B2. Lo fa meritatamente tornando in un campionato Nazionale che per una società come quella giallorossa, per storia, organizzazione e blasone, è semplicemente un torneo che si può definire “casa”. La squadra del direttore generale Dante Ruscello ha compiuto un capolavoro. Ha dominato una stagione iniziata in ritardo per i noti problemi legati al covid. E nell’ultimo atto con Villaricca ha messo la classica ciliegina sulla torna.

Coach Vittorio Ruscello ha vinto l’ennesimo campionato correndo un solo brivido: la sconfitta in gara due. Nel match decisivo, invece, l’Accademia ha deciso il suo destino nella palestra del Rampone. Unico momento di vera tensione sul 24 pari nel primo set. Ma alla fine a risolvere la situazione sono arrivati una diagonale mancina di Pericolo e un muro dove si sono infranti i sogni d’impresa della compagine ospite. Dopo il 26-24 del primo set, le sannite hanno completato l’opera imponendosi 25-18 e 25-21 nei parziali successivi. Una vittoria netta al termine di un campionato dove il sestetto giallorosso ha saputo essere più forte di tutte le difficoltà. Adesso una giornata per festeggiare poi la società penserà alla serie B2 da affrontare a testa alta perché la famiglia Ruscello è sempre stata capace di allestire squadre super competitive.