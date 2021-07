Benevento 5, rinnovo per Virenti "Sono felicissimo di restare, la vittoria dei play-off è stata un'emozione unica".

Dopo la conferma di Davie Ranieri tra i pali e gli arrivi dello spagnolo Juanillo e dell’argentino Lucas Augustin Mejuto, il Benevento 5 fa concluso un altro accordo. La trattativa per il rinnovo di contratto di Claudio Virenti è andata a buon fine.

Il calcettista che si appresta a vivere la sua terza stagione in giallorosso, è una pedina molto importante nello scacchiere di coach Fabio Oliva. Virenti ha firmato fino al 30 giugno 2022 e affronterà con la maglia della compagine guidata dal presidente Pellegrino Di Fede e dal direttore generale Antonio Collarile, il campionato di serie A2.

"Sono felicissimo di restare, Benevento per me è come una famiglia – ha spiegato Virenti- La vittoria dei play-off è stata un'emozione unica che mai potrà essere cancellata ed ha un valore doppio perché la rosa era composta da soli campani. Sono molto soddisfatto del mio rendimento, tutta la squadra ha fatto bene. La serie A2? Dovrò farmi trovare pronto, è un campionato impegnativo e darò tutto me stesso".