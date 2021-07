Accademia Volley, arrivano anche i complimenti di Mastella Il primo cittadino e il consigliere con delega allo sport Lauro si sono congratulati per la B2.

Per l'Accademia Volley sabato sera è arrivata la vittoria in gara tre della finale play off contro l'Anci Villaricca e la promozione in serie B2. Il ritorno della formazione giallorossa in un campionato Nazionale è un risultato prezioso per lo sport sannita che avrà due compagini in questa categoria, oltre all'Accademia ci sarà la Volare, e l'energa San Salvatore in B1.

All'accademia Volley, società gestita dalla famiglia Ruscello, sono arrivate le congratulazioni del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e del delegato allo Sport, Enzo Lauro.

“Un traguardo prestigioso - hanno dichiarato il primo cittadino ed il consigliere comunale - raggiunto al termine di una stagione esaltante che corona gli sforzi di una importante realtà sannita. Una promozione meritata per la passione e la dedizione profusa dalle giocatrici e dallo staff tecnico-dirigenziale guidato dal presidente Ruscello. Un nuovo palcoscenico per la Città e per gli sportivi che anche grazie all’affermazione dell’Accademia possono orgogliosamente vantare una stagione di importantissimi successi per i colori giallorossi”.