Tennis: TC 2002 sconfitto in casa dal CT Albinea Sanniti ko 4-2 nella gara d'andata della finale play off del campionato di serie B1 maschile

La finale d’andata dei play off del campionato a squadre di serie B1 di tennis maschile non ha regalato grosse soddisfazioni al TC 2002 Benevento targato Ansi Formazione. Sui campi veloci del Circolo di via Salvemini, il CT Albinea si è imposto per 4-2. 1-1 dopo i primi due singolari. Bravo il solito Gabriele Noce a domare in due set Leonardo Catani col punteggio di 6-4 6-3. Ko invece Francesco Liucci con Cristian Carli che si è imposto per 6-2 6-4.

Nei successivi singolari Federico Margini l’ha spuntata su Francesco Pallavanti, che dopo aver perso al tie-break il primo set, ha ceduto il secondo per 6-3. In contemporanea la sfida tra i due giocatori più forti: Francesco Vilardo e Lorenzo Bocchi. Il portacolori del circolo sannita è riuscito a vincere il primo parziale per 6-4, ma ha ceduto il secondo per 6-3. Si è deciso tutto al terzo set dove Bocchi ha dimostrato di avere qualcosa in più imponendosi 6-3 e dando il punto del 3-1 ai suoi.

Nei doppi la collaudata coppia Liucci-Noce ha superato per 6-3 6-2 il duo Bonomi Catani. Sconfitta al super tie-break (10-8) invece, per Francesco Vilardo e Mario Organista che erano stati bravi a recuperare un set di svantaggio. Nulla però è perduto. Il ko resta pesante ma domenica 11 luglio in trasferta si potrà provare l’impresa almeno per portare la sfida al doppio decisivo.