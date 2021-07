Benevento 5 premiato da Mastella per l'approdo in serie A2 La società giallorossa è una delle grandi eccellenze dello sport sannita.

Un premio meritato. Arrivato dopo una grande impresa. Il Benevento 5 è arrivato a Palazzo Mosti con orgoglio per un riconoscimento da mettere nella stanza dei trofei. Il sindaco Mastella si è complimentato per il risultato raggiunto. Il primo cittadino aveva visto il primo tempo della finale play off contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria.

La gara che ha lanciato la società giallorossa nel gotha del calcio a 5 italiano. Nella prossima stagione gli uomini del presidente Pellegrini Di Fede e del direttore generale Antonio Collarile giocheranno in serie A2. Sono già arrivati i primi colpi di mercato, ma questa mattina il pensiero era rivolto solo ad un riconoscimento che fa riassaporare il gusto della vittoria. Presenti anche la memoria storica dello sport sannita, il delegato provinciale del Coni l’Avvocato Mario Collarile, il consigliere con delega allo sport del comune Enzo Lauro e il presidente della provincia Antonio Di Maria.

Tutti insieme per applaudire un club che è diventato una vera e propria eccellenza dello sport di casa nostra. L’augurio è quello di tornare a Palazzo Mosti, magari tra un anno, per festeggiare la permanenza in serie A2. Non sarà facile, questo mister Fabio Oliva e i suoi ragazzi lo sanno bene. Non bisognerà sbagliare nulla già dalla preparazione a cui si penserà da domani, oggi è stata un’altra giornata di meritata festa.