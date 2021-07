Benevento 5 scatenato sul mercato: arriva il brasiliano Guilherme Favero Per la prossima A2 esperienza e qualità a disposizione di mister Fabio Oliva.

Benevento 5 scatenato sul mercato. La società giallorossa ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Guilherme Favero per il prossimo torneo di serie A2. L’esperto atleta sudamericano è nato a Passo Fundo il 23 maggio 1989. Favero ha giocato in Italia con il Bisceglie dal 2008 al 2010, prima della parentesi con il Pescara per poi tornare al Bisceglie. Nel 2012 il trasferimento al Prato Rinaldo. Nel 2014 firma per il Passo Fundo, dove rimane per un quinquennio. Nell'estate del 2019 torna nel belpaese con la maglia del Real San Giuseppe: sette reti per lui nella storica promozione in serie A. Nell'ultimo campionato ha giocato con la Piazza Armerina, dove ha messo a referto ben dieci realizzazioni. "Benevento è una società con grandi prospettive, composta da persone che hanno la voglia di fare bene”, queste le prime parole di Gui. “Una squadra dove ho alcuni amici che me ne hanno parlato molto bene. Sono davvero felice di tornare in Campania, ho tanta voglia di fare bene e scrivere una bella storia con la maglia giallorossa. Ringrazio anche mister Oliva per la fiducia, darò il mio contributo".

Favero ritrova tanti ex compagni con cui ha condiviso la stagione al Real San Giuseppe. "Sono stati un fattore importante per la mia scelta, sarà un onore ritrovarli. Sarà un gruppo forte perché la serie A2 è un campionato molto competitivo, ne sono consapevole. Dobbiamo lavorare con serietà ed umiltà, per portare Benevento il più in alto possibile nel suo primo anno in questa categoria". Il brasiliano è reduce da sei mesi importanti in A2: "Sono arrivato a gennaio e credo di aver dato il mio contributo a raggiungere gli obiettivi, in una stagione molto difficile a causa del Covid. Cosa dico ai tifosi del Benevento? Ci vedremo presto al palazzetto". Dunque un altro colpo importante, segno evidente che i giallorossi vogliono raggiungere l’obiettivo primario del mantenimento della categoria.