Benevento 5, Mignone allenerà l'under 19 giallorossa "Sono felice di poter riabbracciare questo progetto con i giovani interrotto qualche anno fa".

L’estate del Benevento 5 è caldissima. Dopo i successi si pensa a programmare il futuro e oggi la società giallorossa ha comunicato di aver individuato e ingaggiato il nuovo tecnico per la squadra under 19. Si tratta di Giliano Mignone, allenatore sannita che ha già allenato il Benevento Under nelle stagioni 2015-2016 e nella stagione successiva fino a dicembre.

La scheda del neo tecnico giallorosso Giuliano Mignone: nasce a Benevento il 6 dicembre del 1970, la sua carriera da allenatore inizia nel 2010 con il Club Giallorossi Pago Veiano in serie D. Successivamente guida la Campana Futsal per un biennio in D, prima della breve esperienza nel 2013/14 con il Boca Futsal in serie C2. L'anno successivo guida le giovanili del Maleventum, poi l'arrivo al Benevento. Dal 2017 fino al 2021 è stato alla guida del Calvi portandolo dalla D alla C2.

Mignone, che era presente anche in occasione della finale promozione contro la Polisportiva Futura al Palatedeschi, è carichissimo per questa nuova avventura. "Sono felice di poter riabbracciare questo progetto con i giovani, interrotto qualche anno fa. Lavorare per i colori giallorossi, e per una società che in questi ultimi anni si è affacciata con determinazione nel panorama nazionale, è per me motivo di orgoglio. Una scelta però, sotto alcuni aspetti resa difficile, considerati i legami forti e i rapporti che si sono instaurati con la mia ex squadra e che pubblicamente ringrazio per avermi messo nella condizione di decidere con serenità il mio prossimo futuro. La chiamata della dirigenza del Benevento mi ha sinceramente colto un po' di sorpresa, ma non c'è voluto molto per capire il valore di questa opportunità. Il fascino di un campionato nazionale e soprattutto la possibilità di crescita frequentando ambienti e addetti ai lavori di assoluto livello, sono i motivi principali che mi hanno in poco tempo orientato in questa direzione. Primo obiettivi? Purtroppo questa pandemia, come già noto, è stata devastante anche dal punto di vista sportivo. Penso che al di là di quelle che saranno le condizioni di natura scientifica a riguardo, sportivamente bisogna ripartire con forte entusiasmo e con il piacere di tornare a divertirsi. Credo che sono gli elementi principali da trasmettere ai ragazzi dopo quasi due anni di costrizione tra le mura di casa. Ridare loro la libertà di divertirsi attraverso quelle che sono le regole dello sport, sarà fondamentale per il loro processo di crescita".