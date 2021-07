Benevento 5, tra i riconfermati c'è anche Stigliano Il talento mancino ha firmato fino al 2022 e giocherà la serie A2 con i giallorossi.

Raffaele Stigliano era arrivato nel mercato invernale per rinforzare la squadra. Un rinforzo che era un desiderio mai nascosto del direttore generale Antonio Collarile come ci aveva raccontato prima della finale promozione. La sua avventura in giallorosso è stata straordinaria. Coach Oliva è riuscito ad utilizzarlo come meglio non poteva. Lui ha fatto il resto con giocate e gol di pregevolissima fattura nei momenti più importanti. Stigliano continuerà a dare il suo apporto anche in serie A2, la notizia è stata diffusa proprio dalla società con il solito annuncio social. Dopo le dodici reti segnate in serie B, Stigliano dovrà mettere a disposizione della squadra il suo talento fino al giugno del 2022. Una riconferma meritata per uno dei migliori giocatori campani dell’ultima stagione.