Benevento 5, Stigliano: "Orgoglioso di essere un giocatore giallorosso" Il mancino campano giocherà anche nella prossima stagione con la maglia del club sannita.

Quel pallone scagliato in porta all’ultimo secondo della finale promozione contro la Polisportiva Futura non sarà l’ultima giocata in giallorosso per Raffaele Stigliano. La sua avventura continuerà anche in serie A2 e non poteva essere altrimenti dopo che era arrivato nel mercato invernale incidendo in maniera decisiva sulla promozione. Stigliano ha firmato fino al 30 giugno 2022 e lo ha fatto con tanto orgoglio.

"Essere un giocatore del Benevento è un motivo d'orgoglio, una grande soddisfazione. Questo è il momento giusto della mia carriere e credo sia un grande occasione per rinnovare il mio rapporto con una società seria, che merita di essere in questa categoria appena conquistata. Giudico la mia esperienza molto positiva, sono arrivato nella finestra invernale di mercato e ho dato il mio contributo. E' stato un rendimento in crescendo, ho chiuso la stagione in crescendo ed è merito dei miei compagni e di un bellissimo gruppo costruito insieme. Il prossimo campionato? Sarà importante, il mio obiettivo è lavorare e mettermi a disposizione di questo club che mi ha dato questa opportunità. Lavorerò molto e mi farò trovare pronto in ogni partita". Adesso qualche giorno di vacanza, poi c’è una nuova stagione da affrontare e nuove magie da regalare ai tifosi giallorossi con il suo piede mancino.