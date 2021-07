Benevento 5, Volonnino resta alla corte di coach Oliva Dopo le 21 reti in serie B il calcettista partenopeo indosserà ancora la maglia giallorossa.

Emanuele Volonnino è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in serie A2 del Benevento 5. Il funambolico talento partenopeo con le sue giocate ha dato imprevedibilità alla manovra della squadra ed è riuscito finalmente ad imporre con continuità le proprie qualità.

La sua avventura a Benevento continuerà fino al 30 giugno del 2022 come ha comunicato in queste ore la società guidata dal presidente Pelegrino Di Fede e dal direttore generale Antonio Collarile. Il numero 17 giallorosso sarà ancora a disposizione di mister Fabio Oliva che è riuscito a farlo rendere al massimo fino al punto di realizzare 21 reti nella stagione del trionfo.

"Sono molto felice per il mio rinnovo, c'è stata una grande sintonia tra me e la società”. Volonnino fa anche un salto indietro e ripercorre la sua stagione. “Il gol che ricordo con più affetto? Sicuramente il 2-1 contro l'Ecocity, perché dimostrammo tutta la nostra forza. La mia stagione è soddisfacente, voglio ringraziare mister Fabio Oliva che mi mette sempre in condizione di dare il meglio. La prossima stagione faremo bene, ne sono sicuro: la società sta facendo un grande lavoro". Un grande lavoro è proprio quello che servirà per conservare quella categoria, la serie A2, conquistata anche grazie alle grandi giocate di Emanuele Volonnino