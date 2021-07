Nuoto: è iniziata l'avventura Olimpica della Pirozzi La sannita è sbarcata a Tokyo con la squadra di nuoto, grande accoglienza per gli azzurri.

Tredici ore di volo hanno dato il via all’avventura Olimpica di Stefania Pirozzi. La sannita è partita nel corso del pomeriggio di martedì da Fiumicino per sbarcare a Tokyo questa mattina. Per le si tratta della terza spedizione Olimpica consecutiva dopo quelle di Londra e di Rio de Janeiro. Tre edizioni dei Giochi in altrettanti continenti.

La spedizione azzurra dopo essere sbarcata all’aereoporto di Haneda, uno degli scali più frequentati al mondo prima della pandemia, si è diretta a Tokorozawa, cittadina della prefettura di Saitama, a circa 30 km da Tokyo, dove resterà in ritiro fino a quando non si sposterà all’interno del Villaggio Olimpico. A Tokorozwa gli azzurri sono stati accolti molto bene con uno striscione tricolore con la frase “Benvenuti a Tokorozawa” e “Viva! Italia” con tanti tricolori simpaticamente sventolati dai presenti.

Questa per Pirozzi e compagne sarà la prima notte in terra giapponese ora che l’avventura più entusiasmante per ogni sportivo è entrata realmente nel vivo.

Foto: pagina ufficiale facebook Stefania Pirozzi