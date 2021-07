Benevento 5, acquisito a titolo definitivo il sannita Calavitta Il classe 2002 che arriva da Boca Futsal giocherà in serie A2.

Un altro importante tassello è stato messo al suo posto. Il Benevento 5 ha piazzato un colpo per il futuro acquisendo a titolo definitivo il calcettista sannita Fabio Calavitta. La società giallorossa conferma la volontà di dare l’occasione ai talenti sanniti e campani di poter crescere in un contesto sportivo altamente organizzato e competitivo.

Una mossa importante per dare un messaggio all’intero movimento. Intanto felicissimo Calavitta, classe 2002 cresciuto al Boca Futsal a Telese Terme, che dopo essersi messo in mostra nella scorsa stagione anche in gare importanti, potrà confrontarsi con la serie A2, un campionato complicato che gli servirà per crescere ancora.

"Sono davvero molto felice di restare al Benevento –ha spiegato-, voglio ringraziare tutto il club per lo sforzo. E' stata una annata molto importante, sia per me, sia per la squadra con una promozione storica. Sono cresciuto tanto e non vedo l'ora di poter confrontarmi in un campionato molto difficile e complesso come quello dell'A2".