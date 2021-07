Benevento 5, saltato l’acquisto del pivot Juanillo Il calcettista spagnolo non approderà in giallorosso per “motivi di forza maggiore”.

Doveva essere il primo colpo del Benevento 5 per la serie A2. Era stato anche annunciato e aveva parlato da neo atleta giallorosso, ma alla fine, Juan Perez Lozano, conosciuto come Juanillo, non arriverà. La società ha spiegato i motivi: “Il Benevento 5 comunica che per sopraggiunti motivi di forza maggiore, non si è perfezionato l’ingaggio di Juanillo. L

’arrivo del pivot spagnolo non si è concretizzato a causa di nuove ed improvvise dinamiche, ciò non intacca i rapporti tra società ed atleta al quale auguriamo il meglio per il futuro personale e sportivo. Ci teniamo a ringraziare il ragazzo e la New Generation che nonostante le problematiche, si sono rivelati impeccabili”. Dunque bisognerà andare alla ricerca di un nuovo pivot che possa assicurare esperienza e gol alla squadra di coach Oliva. Il Benevento 5 ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e sicuramente, già nei prossimi gironi, renderà noto il nome del sostituto.