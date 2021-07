Benevento 5, Cundari confermato nel ruolo di direttore tecnico L'esperto dirigente ha svolto in prima persona gli stage di selezione dedicati ai giovani.

Carlo Cundari sarà ancora il direttore tecnico del Benevento 5. La notizia è stata ufficializzata dalla società dopo che il dirigente è stato uno dei grandi protagonisti degli stage di selezione, dedicati ai giovani nati dal 2003 al 2008, andati in scena al PalaTedeschi anche alla presenza di qualche calcettista della prima squadra e dello staff tecnico e medico al gran completo.

In casa giallorossa si lavora pensando al futuro perché dalle parti di via Santa Colomba, la lungimiranza è una dote che ha regalato già grossi risultati. Cundari è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione visto che è arrivato a dicembre quando la squadra di Fabio Oliva, che era arrivato in panchina da poche settimane, ha definitivamente cambiato marcia per dare il via alla splendida cavalcata che dopo l’infernale tabellone dei play off ha regalato la storia promozione in serie A2.