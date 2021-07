Benevento, la Grippo annuncia i nuovi stage L'annuncio attraverso un comunicato stampa

Rotola da più di un secolo, inseguito da milioni e milioni di persone, cuori pulsanti e ardenti di amore verso una sfera che non ha confini di età, di ceto sociale. Correre mossi da tante motivazioni, da dinamiche di vita, da ciò che nell’anima si possiede, dalla voglia di divertirsi rincorrendo un sogno che ha sempre ossigeno per poter vivere, anche quando può sembrare irraggiungibile e che conferisce un alone di magia unico ad uno sport che va curato e custodito gelosamente.

Si tramanda di generazione in generazione, perché il calcio è un’ impronta genetica e un elemento di cui accentuare giorno dopo giorno la trasmissione. In questo contesto, chi può alimentare questo ciclo sono sicuramente i ragazzi, con la loro voglia di divertirsi, con la loro spensieratezza e con la voglia legittima di ritagliarsi una realtà all’interno di una favola che resterà a prescindere meravigliosa ovunque la si contempli, che sia lo stadio di Wembley o la piazzetta del proprio quartiere, che sia il pallone della nike o un Super Santos. Perché calciare un pallone fa dimenticare ciò che si ha intorno, è un mezzo di evasione e socializzazione estremamente potente, è vita. Principalmente da tutto ciò (potremmo scrivere pagine e pagine su questo tema)parte il lavoro di chi sente di poter fare da traino in un percorso che possa il più possibile cercare di avvicinare concretamente quei sogni ai più giovani. Il modo migliore per farlo? Divertendosi, offrendo opportunità attraverso dei sani valori che dovrebbero essere sempre preservati. E’ questo quel che muove i protagonisti del progetto che si è andato a realizzare. Grazie alla supervisione sapiente del Collaboratore alla Gestione Sportiva Massimo Giorgione, al Coordinatore Tecnico Luigi De Rosa e al presidente Guido De Rosa, l’ A.S.D Grippo DRS ha realizzato un programma di stage rivolto a ragazzi classe 2005/2009, dando una opportunità di confronto, di gioco, di mettersi in mostra. Un qualcosa che assume davvero tanto valore, se si pensa al periodo che abbiamo attraversato e con il quale ancora facciamo i conti, martoriato da una pandemia che ha interrotto anche i gesti quotidiani più semplici ma che stiamo e dobbiamo riconquistare. Ritornare a sentirsi liberi di sognare, l’opportunità di farlo in quello che a tutti gli effetti è un tempio della nostra amata Benevento.