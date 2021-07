Benevento 5, un portiere sloveno arriva nel Sannio Tjaz Lovrencic, classe 1996, arriva dalla Penta Sport Consulting.

Il mercato del Benevento 5 continua a regalare colpi importanti. La società oggi ha annunciato di aver ingaggiato Tjaz Lovrencic, portiere sloveno classe 1996. La sua carriera inizia con il KMN Benedikt nel 2014 dove resta per cinque anni prima di accasarsi al Future Maribor. Nell'estate del 2019 arriva il trasferimento in Italia con il Saints Pagnano, dove ha giocato le ultime due stagioni. L’estremo difensore è un Nazionale sloveno e prenderà parte ai prossimi europei in Olanda nel 2022. "Già seguivo il Benevento la scorsa stagione e quando mi è stata proposta questa possibilità, non ci ho pensato due volte” ha raccontato il portiere sloveno appena arrivato in giallorosso. dice il portiere. “Abbiamo una buona squadra, pronta a lottare contro tutti in un campionato molto difficile. Cosa voglio dire ai tifosi? Che farò del mio meglio per renderli felici. Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata per essere sempre presenti ed incoraggiarmi ad inseguire i miei sogni". Il Benevento 5 attraverso i propri canali social, dopo aver ingaggiato il portiere ha ringraziato la Penta Sport Consulting, nella persona di Vincenzo Portelli, per il buon esito della trattativa.