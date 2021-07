Fulgida Frattolillo, la sannita che insegnerà Vela Superato l'esame di abilitazione

Si è svolto presso il Circolo della Vela “La Scuffia” di Pescara nei giorni 17 e 18 luglio l’esame teorico e pratico per ottenere l’abilitazione ed il titolo di “Allievo istruttore vela” organizzato dalla Federazione Italiana Vela (FIV) per tutti i velisti di comprovata esperienza agonistica che si vogliono dedicare anche all’insegnamento di questo sport.

La velista sannita Fulgida Frattolillo (nella foto la seconda da destra), al termine delle prove alle quali hanno partecipato atleti provenienti dal tutto il centro-sud, ha conseguito brillantemente il diploma di insegnamento che si va così ad aggiungere ai vari trofei sportivi che in questi ultimi anni l’hanno vista protagonista in competizioni nazionali come il Trofeo Coni 2017, l’ Opitisud 2019 e il campionato nazionale classe Laser 2020.

E così, in attesa di raggiungere la maggiore età, non le resta che “macinare” le tante miglia necessarie e certificate dalla FIV per poter raggiungere un giorno l’obiettivo di diventare Skipper velico e rappresentare la nostra terra anche nei porti internazionali.