Miwa Benevento, confermate due pedine importanti Restano nel Sannio Ordine e Smorra, continuità anche per i fisioterapisti Cicchella e Mervoglino.

Prima lo staff tecnico poi il roster. In Casa Miwa Energia Cestistica Benevento procede il lavoro in vista della stagione 2021-2022. Coach Parrillo e la società hanno le idee chiare e hanno deciso di confermare due pedine importanti che hanno dato il proprio contributo nel campionato terminato con la semifinale play off persa contro Salerno.

Si tratta di Peppe Ordine e della guardia Ferdinando “Nando” Smorra. Segnale importante di continuità che darà l’occasione a Parrillo sia di inserire i giovani con maggiore tranquillità, sia quella di essere subito competitivo con giocatori che conoscono bene la categoria e sanno fare la differenza. Le statistiche, infatti, parlano in favore dei due ragazzi. Ordine vanta una media di 14,3 punti di media a partita, 13,1 quella di Smorra.

Oltre agli atleti la società ha comunicato anche la prosecuzione del rapporto con i fisioterapisti Francesco Cicchella e di Raffaele Mervoglino. Il mercato ovviamente non finisce qua. Nei prossimi giorni potrebbero esserci altri annunci.