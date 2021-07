Benevento 5, il "Gallo" resta in giallorosso Dopo i ventitré gol in serie B, per lui la sfida continua anche in serie A2.

I suoi gol, ventitré per l’esattezza, sono stati fondamentali per la promozione in serie A2 del Benevento 5. Un pivot così fa sempre comodo averlo in squadra e questo la società giallorossa lo sa bene. Ecco perché è stato raggiunto l’accordo per trattenere Gennaro Galletto per un’altra stagione, sicuramente la più bella ed emozionante. Insieme hanno conquistato l’A2. Insieme giocheranno per conservarla. Tutti soddisfatti in società: dall’allenatore Fabio Oliva fino ai dirigenti e ovviamente il ragazzo.

"Felicissimo di affrontare un'altra stagione con la maglia del Benevento e ancora più stimolante affermare che meritiamo questa categoria - dice il 'Gallo'.- Sono molto soddisfatto della annata appena trascorsa, credo che abbiamo fatto una vera e propria impresa, più che entusiasta a livello personale. Ho dato tutto per i miei compagni, anche moralmente, quando ce ne era bisogno. Il gol più importante? Sicuramente in casa del Sala Consilina: dopo 40 minuti di sofferenza, quella rete è stata una gioia indescrivibile. Prossima stagione? Sono convinto che questo gruppo di campani può confermare di poter giocare in A2 senza problemi, con qualche innesto che ci permetterà di alzare l'asticella. Si parlerà tanto del Benevento". Il “gallo” è carico e insieme ai suoi compagni proverà a scrivere un’altra bella pagina di storia di questa giovane società.