Miwa Benevento, altri due colpi per migliorare il roster Parrillo accoglie l'ex Rianna e il classe 2000 Gift Odigie che arriva dalla Virtus Valmontone.

La Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara ad affrontare per la seconda stagione il torneo di serie C Gold. Come già annunciato la squadra sarà guidata da coach Adolfo Parrillo e il roster è in allestimento. Gli ultimi due colpi sono l’ex Walter Rianna e il talentuoso Gift Odigie. Il primo, che ha giocato con la squadra guidata dalla famiglia Zullo 2018 al 2020 in C Silver, arriva dal San Nicola Basket Cedri. Il classe ’96 è un’ala piccola che facilmente si trasforma in un “quattro tattico”. Innesto ideale per i sanniti con coach Parrillo che lo conosce molto bene.

C'è grande curiosità per vedere all’opera Gift Odigie, ragazzone di Roma, classe 2000. dotato di un fisico prestante. Nato e cresciuto nella Pallacanestro Colleferro, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Valmontone nel campionato di Serie C Silver laziale. Manca ancora qualcosa per completare il roster e la società ci sta lavorando giornalmente per dare a Parrillo una squadra importante per affrontate questa categoria.