Miwa Benevento, arriva il classe 2000 Papa Confermati i tre under Laudanna, Laudando e Damiano.

Ancora un nuovo arrivo per la Miwa Energia Cestistica Benevento che quest’anno sarà allenata da Coach Adolfo Parrillo, coadiuvato dalla Coach Assistant Valentina Calandrelli.

A vestire la maglia bianco-celeste dei cinghiali sanniti sarà Domenico Papa, ragazzo del 2000 di Forchia proveniente dal San Michele Maddaloni. Non moltissima esperienza per il giovane che ha brillato nelle giovanili di Airola e della stessa squadra casertana e che quest’anno potrà sfruttare l’occasione per emergere.

Papa e’ una guardia di 195cm ma può giocare anche da ala piccola, con spiccate doti difensive e un ottimo tiro da 3 punti. Un profilo di notevole interesse che si sposa perfettamente con il nuovo progetto della Miwa Energia.

E perfettamente in linea sono anche e soprattutto le conferme dei tre under Francesco Laudanna (2003), AgostinoLaudando (2002) e Giuseppe Damiano (2002). I giovani, già Miwa da diverse stagioni, hanno i riflettori puntati e saranno integrati e coinvolti maggiormente nella prossima stagione.

Si sta delineando, dunque, un roster fatto di un mix di esperienza e talento che di certo appassionerà i tifosi della MiwaEnergia e non solo.