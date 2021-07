Miwa Benevento, torna il gigante Rusciano L'esperto centro napoletano sarà importante sia in campo che fuori.

Nel mercato no-stop della Miwa Energia Cestistica Benevento, risuona altisonante l’ultima ufficialità. Giocherà di nuovo con la maglia bianco-celeste dei cinghiali sanniti, dopo un anno a Roccarainola, il gigante Luciano Rusciano che aveva trascinato da capitano la squadra della famiglia Zullo in C Gold.

Classe 83, 202cm e tanta voglia ancora di combattere sotto canestro sono le caratteristiche principali dell’ex capitano Miwa che ha attirato nuovamente la dirigenza di quest’ultima grazie ad una invidiabile forma fisica riconquistata. Oltre ad essere una garanzia tanto tecnica quanto tattica, il centro napoletano è risultato uno dei migliori profili per adempiere al compito sotto canestro ma anche, con pari importanza, per guidare un gruppo di giovani in un campionato ostico ma soprattutto in una crescita futura.

Rusciano, oltre ad essere conosciuto a Benevento e ad aver lasciato il ricordo di un gigante tutto cuore, è un cestista già pronto a vivere una stagione alla corte di Coach Parrillo visto che insieme hanno già giocato ben 4 stagioni. I due hanno sfidato avversari insieme a Sarno, per ben due volte, a San Michele Maddaloni e a San Nicola La Strada.

Nell’ultima stagione Rusciano ha disputato 8 gare mettendo a segno 97 punti con una media di 8,1.

Il mercato della Miwa Energia attende ora solo qualche sorpresa di Agosto ma per ora Coach Parrillo ed il suo intero staff possono ritenersi soddisfati in pieno.