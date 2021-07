Accademia Volley, Pericolo resta anche in serie B2 L'irpina continuerà ad essere una delle guide della squadra giallorossa.

Per il quarto anno consecutivo Anna Pericolo vestirà di nuovo la maglia giallorossa. E' questa la prima notizia ufficiale con cui l'Accademia apre il suo mercato, una conferma importante quanto indispensabile per la costruzione della nuova squadra in vista del prossimo campionato. Assoluta trascinatrice nella stagione conclusasi solo da poche settimane con la trionfale promozione in B2, perno fondamentale per classe, temperamento e rendimento, Anna sarà ai nastri di partenza per la quarta volta con l'Accademia. Mai prima d'ora l'opposto avellinese aveva legato il suo nome ad una stessa società sportiva per così tanto tempo, a testimonianza di un rapporto speciale sbocciato con l'Accademia e che è destinato a continuare: "Per me quello appena concluso è stato un anno indimenticabile sotto tanti punti di vista: interminabile, intenso, intriso di emozioni contrastanti ma sicuramente uno dei più importanti di quelli da me disputati fino ad oggi. Per me si è trattato di un viaggio durato tre stagioni, nel quale ho acquisito ancora una volta la forza e la volontà di continuare a divertirmi e lottare per traguardi importanti. Vincere un campionato non è mai semplice, soprattutto in un periodo così complicato come quello che abbiamo vissuto. Ma nelle difficoltà siamo tutti riusciti a trovare la forza giusta per affiatarci e superare qualunque ostacolo. Sono orgogliosa di far parte ancora una volta di questa famiglia e ritornare insieme all'Accademia in una categoria che merita rispetto e dove l'attenzione e le energie dovranno essere ben calibrate".

La conferma di Anna Pericolo è sicuramente una notizia importante per l'Accademia che potrà contare ancora sul talento e la forza di una delle atlete più forti in circolazione e che, siamo certi, sarà protagonista anche il prossimo anno: "Mi aspetto come sempre una stagione di battaglie e mi auguro vivamente di poter dire la nostra anche in questa categoria. Adesso però penso a godermi ancora qualche settimana di relax ma da settembre sarò pronta a rituffarmi in una nuova avventura!"

A circa un mese dalla fine dell'ultima stagione agonistica, inizia quindi a muoversi il mercato dell'Accademia Volley che resta al lavoro sia in ottica riconferme che nella ricerca di nuovi elementi che possano innalzare il livello tecnico e di esperienza del gruppo che parteciperà al prossimo campionato di Serie B2.