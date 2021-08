Benevento 5, Botta resta anche in serie A2 L'esperto numero nove continuerà a giocare nel Sannio, una splendida notizia per coach Oliva.

Vincenzo Botta è stato uno dei grandissimi protagonisti della clamorosa e inattesa ma meritatissima promozione del Benevento 5 in serie A2. Il numero nove giallorosso resterà ancora nel Sannio dopo aver raggiunto con la società l’accordo fino al 30 giugno 2022. "Sono molto felice del rinnovo e di restare un altro anno a Benevento" spiega. “Sono orgoglioso di essere il nuovo capitano, rappresentare la città ed ereditare la fascia di un grande come Nico Serino. Prossima stagione? Sarà un campionato difficile, la squadra, togliendo me, ha un'età media molto giovane ma venderemo cara la pelle". In A2 servirà la sua esperienza e coach Fabio Oliva non può che essere soddisfatto per questa riconferma.