Pallamano Benevento, esordio casalingo il 16 ottobre Il torneo di A2 terminerà il prossimo 11 maggio. Giallorossi nel girone C con tanta Sicilia.

La Federazione Italiana Giuoco Handball, guidata dal salernitano Pasquale Loria, è stata una delle più scaltre e lungimiranti nella gestione della pandemia. Ha avuto la capacità di far svolgere, già nella scorsa stagione, in maniera completa i campionati di serie A1 e A2. Un successo gestionale che ha permesso a tante società come la Pallamano Benevento di programmare, gestire e continuare a costruire, soprattutto con i giovani, basi importanti per il futuro.

Quello che verrà, e inizierà il prossimo 16 ottobre, sarà un torneo che dovrà dare continuità a quanto accaduto lo scorso anno. In casa giallorossa c’è la grandissima novità del cambio in panchina. C’è stato il saluto di Jaksa Boglic, che per due anni ha cresciuto i tanti giovani giallorossi che sono riusciti ad esordire e fare esperienza in prima squadra, e l’annuncio di Rui Manuel Fernandes Carvalho, tecnico portoghese che dovrà continuare il lavoro fatto dal suo predecessore. Il campionato di A2 vedrà ai nastri di partenza, insieme ai sanniti, anche le compagini di Fondi, Atellana, Noci, Lanzara, CUS Palermo, Il Giovinetto, Mascalucia, Aetna Mascalucia, Haenna, Crazy Reusia e Girgenti. C’è tanta Sicilia e questo significa fare sette lunghe e complicate trasferte anche dal punto di vista logistico. Saranno due i derby: quello con la Gena Lanzara, come già accaduto lo scorso anno, e uno che viene dal passato con l’Atellana, storica rivale dei giallorossi nella scalata verso la massima serie, che è riuscita a tornare in un campionato che conta.

Non manca un’altra grande terra di pallamano come la Puglia con il Noci e il Lazio rappresentato dal Fondi neo retrocesso dalla massima serie. La formula prevede che le prime due del girone accederanno alla “final six” per giocarsi la serie A1. Retrocederanno in B le ultime tre dei gironi A e B, e le ultime due del gruppo C. Il Benevento esordirà in casa il 16 ottobre contro l’Atellana per il primo derby campano, mentre il secondo si giocherà il 27 novembre a Salerno, e chiuderà il prossimo 11 maggio ospitando la Darwin Mascalucia.

1^ giornata, sabato 16 ottobre 2021: Benevento-Atellana

2^ giornata, sabato 23 ottobre 2021: Palermo-Benevento

3^ giornata, sabato 30 ottobre 2021: Benevento-Aetna Mascalucia

4^ giornata, sabato 13 novembre 2021: Ragusa-Benevento

5^ giornata, sabato 20 novembre 2021: Benevento-Il Giovinetto

6^ giornata, sabato 27 novembre 2021: Lanzara-Benevento

7^ giornata, sabato 4 dicembre 2021: Benevento-Haenna

8^ giornata, sabato 11 dicembre 2021: Noci-Benevento

9^ giornata, sabato 18 dicembre 2021: Benevento-Fondi

10^ giornata, sabato 22 gennaio 2022: Benevento-Girgenti

11^ giornata, 29 gennaio 2022: Darwin Mascalucia-Benevento

1^ giornata, sabato 5 febbraio 2022: Atellana-Benevento

2^ giornata, sabato 12 febbraio 2022: Benevento-Palermo

3^ giornata, domenica 27 febbraio 2022: Aetna Mascalucia-Benevento

4^ giornata, sabato 5 marzo 2022: Benevento-Ragusa

5^ giornata, domenica 13 marzo 2022: Il Giovinetto-Benevento

6^ giornata, sabato 26 marzo 2022: Benevento-Lanzara

7^ giornata, sabato 2 aprile 2022: Haenna-Benevento

8^ giornata, sabato 9 aprile 2022: Benevento-Noci

9^ giornata, sabato 23 aprile 2022: Fondi-Benevento

10^ giornata, sabato 30 aprile 2022: Girgenti-Benevento

11^ giornata, sabato 7 maggio 2022: Benevento-Darwin Mascalucia