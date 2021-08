Benevento 5, ancora un rinforzo tra i pali Per il torneo di serie A2 arriva il nolano Jan Mattia Adinolfi.

Dopo il discusso addio di Ranieri ecco un altro riforzo tra i pali per il Benevento 5. Si tratta di Jan Mattia Adinolfi, ragazzo di Nola (Na) che ha iniziato il suo percorso nel futsal con la maglia del Futsal Cisterna in C2 nel 2017. Poi il trasferimento a Marigliano, successivamente ha indossato le maglie di Guadagno Pack e Polisportiva Bojano.

"Sono felice di poter rientrare in questo progetto che è fantastico –ha spiegato-, parlando con il presidente mi ha subito colpito e poi conosco gran parte dei miei compagni di squadra e sono entusiasta di iniziare. Dal punto di vista personale, sono qui per completarmi e migliorarmi, avendo al fianco calcettisti di spessore ed uno staff importante. Dalla prossima stagione mi aspetto un campionato difficile, è molto competitivo, avendola già giocata a Marigliano, posso dire che in A2 troveremo tutte compagini attrezzate, ma confido nel mio gruppo per portare il nome di Benevento ancora con vanto in giro per l’Italia".