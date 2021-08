Benevento 5, ecco i gironi di serie A2. Sanniti inseriti nel gruppo C Le quaranta squadre sono state divise in tre gruppi, i giallorossi sono all'esordio.

Il tanto atteso girone di serie A2 è stato varato. Il Benevento 5, alla prima avventura in questa categoria, è stato inserito nel gruppo C. Tredici le squadre al via. I sanniti affronteranno l’Active Network, la Fortitudo Pomezia, l’Italpol, Nordovest, Roma C5, S.S. Lazio C5, Mirafin, Ecocity Cisterna, Academy Pescara Futsal, Tombesi Ortona, CLN Cus Molise e Sporting Sala Consilina.

Di seguito i gironi A e B:

SERIE A2 MASCHILE

GIRONE A

Aosta 511

Elledi Fossano

Lecco

Milano

Mantova

Saints Pagnano

AltoVicentino

Hellas Verona

Arzignano

Atletico Nervesa

Città di Sestu

360GG

Leonardo

Monastir Kosmoto

GIRONE B

Fenice Veneziamestre

Sporting Altamarca

Futsal Villorba

Città di Mestre

Modena Cavezzo

Sampdoria Futsal

Città di Massa

Futsal Pistoia

Prato C5

Vis Gubbio

Buldog Lucrezia

Cus Ancona

Porto San Giorgio C5