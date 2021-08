Basket Sant'Agnese, la stagione inizierà il 1° settembre La società prenderà parte ai campionati giovanili partendo dall'under 19 fino al minibasket.

Dopo la sosta forzata dovuta al Covid 19 ricomincia l’attività in casa Basket Sant’Agnese. Il prossimo 1° settembre, infatti, segnerà l’avvio

della stagione sportiva 21/22, la 42^ consecutiva per la società sannita. Ripartire, rimettersi in moto, nel rispetto della massima sicurezza e

con un solo obiettivo che dal 1979 rimane sempre lo stesso: fare sport divertendosi ed essere quell’integratore che unisce e risponde ai

bisogni delle persone. La proposta sportiva che sarà offerta comprenderà campionati giovanili a partire dall’Under 19 fino al Minibasket, il tutto coordinato da un mix di tecnici giovani ed esperti.

Notevoli sono state le difficoltà organizzative con le quali società e staff tecnico hanno dovuto convivere in questi mesi. La voglia di ricominciare e di continuare a tramandare ai più giovani la tradizione cestistica del territorio ha avuto la meglio. Grandi sforzi sono stati profusi a tutti i livelli pur di riaprire i battenti e al tempo stesso assicurare l’incolumità di ogni singolo bambino, del singolo tesserato e del singolo allenatore. Tutto ciò si tradurrà nella riapertura del campo sportivo intitolato a Don Costantino Frusciante sito in Via Suor Floriana Tirelli a San Giorgio del Sannio presso il quale a partire dal 1° settembre e per ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20 riprenderanno gli allenamenti delle diverse selezioni giovanili e sarà possibile ricevere informazioni ed entrare a far parte della famiglia del Basket Sant’Agnese.

“Dopo l’ennesimo stop – afferma il gm Mario Capitanio – siamo pronti a ripartire. E’ una strana sensazione parlare di avvio della stagione, dopo i tanti mesi fermi ma finalmente ci siamo. Siamo in contatto costante con i giocatori e tutti sono entusiasti e anche ansiosi di rivedersi e conoscersi sul parquet. Dal punto di vista sportivo abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi esclusivamente sull’attività giovanile. I primi giorni di preparazione saranno utili per stare insieme e fare gruppo. Siamo consapevoli che non sarà semplice visto che l’emergenza sanitaria non può definirsi conclusa ma gli sforzi profusi dalla società in termini di rispetto dei protocolli sanitari sono stati importanti”.

“Già ripartire – fa eco il presidente Maria Pia Manganiello – è una notizia bellissima. Gli ultimi due anni sono stati devastanti, e non solo per noi ma per tutto il mondo della pallacanestro. La crisi economica che ha coinvolto il nostro paese ha avuto ripercussioni anche e soprattutto sulle piccole realtà come la nostra ma nonostante le tante difficoltà siamo ancora qui per mantenere viva una realtà che vive da 42 anni. Abbiamo deciso di ripartire dalla base, da quelle categorie, come settore giovanile e minibasket, che rappresentano il futuro e che ci permetteranno di costruire le fondamenta. Si riparte con tanta voglia di divertirsi e di far bene anche se purtroppo le incertezze sono tante. Siamo una piccola società ma ci piace creare un ambiente favorevole allo svolgimento dell’attività sportiva nel pieno delle regole assegnate e del rispetto reciproco. Pertanto voglio ringraziare e fare un grosso in bocca al lupo a tutto lo staff tecnico e dirigenziale affinché il 21/22 possa essere una stagione ricca di successi”.