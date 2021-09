Beach Volley, a Carole trionfo del sannita Fusco nel tricolore under 20 In coppia con Hanni, dopo il bronzo europeo, è arrivato un altro successo per i due giovani atleti.

La medaglia di bronzo agli Europei in Turchia era stato solo l’aperitivo di una splendida estate per la coppia composta dal sannita Filippo Fusco e Theo Hanni. Sulla spiaggia della Peter Pan Arena di Caorle, in provincia di Venezia, i due hanno sbancato il torneo tricolore under 20. Le due giornate tricolori sono state interpretate alla perfezione dalla coppia di cui fa parte il sannita. Nel primo turno, in appena 27 minuti, netto successo per 21-10 e 21-9 su Finardi e Gimondi. Un po’ più complicato il secondo ostacolo dove Simone Taranto e Manuele Losi si sono opposti per qualche minuto in più ma il risultato finale non è cambiato: 2-0 per Hanni e Fusco. Terzo turno ancora sul velluto, superato in appena 27 minuti, contro Mancini e Armellini con i seguenti parziali: 21-15 e 21-11.

Il primo vero grande ostacolo è arrivato nel quarto incontro del torneo tricolore under 20: Fusco e Hanni si sono imposti su Pozzi e Moro dopo aver perso il primo set per 21-15, prima di mettere in scena la rimonta con i due seguenti parziali vinti 21-16 e 20-18. Nella giornata di giovedì la coppia Fusco-Hanni, dopo aver provato a recuperare dalle fatiche dei primi turni, si è presentata in semifinale al top della condizione. La sfida contro Andrea Lancianese e Simone Arbosciello è stata bellissima. Primo set vinto dal sannita e dal compagno per 23-21, poi piccolo passaggio a vuoto con Lancianese e Arbosciello che si sono imposti nel secondo per 21-16. Al tie-break però non c’è stata storia. Filippo Fusco e Theo Hanni hanno alzato l’asticella conquistando l’accesso alla finale con un nettissimo 15-7. Il titolo tricolore under 20. alla Peter Pan Arena di Caorle, è stato assegnato in una sfida equilibrata e vinta dalla coppia che ha saputo giocare meglio i punti importanti. Fusco e Hanni hanno battuto, in una battaglia di 40 minuti, Andrea Passamonti e Diego De Stefano. Set tiratissimi con il sannita e Hanni che si sono imposti nel primo 21 a 19, mentre nel secondo non c’è stato bisogno di arrivare ai vantaggi visto che hanno chiuso per 21-18. Grande gioia finale per Fusco e Hanni che nella due giorni tricolore hanno mostrato a tutti di essere i più forti.