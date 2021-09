Accademia, conferma per le giovani Ricciardi e Malatesta Le due atlete classe 2002 arrivano in prestito dal Benevento Volley.

Continua la composizione del roster con cui l'Accademia si prepara ad affrontare il prossimo campionato di B2. Grazie alla ormai consolidata collaborazione con la AS Benevento Volley, sono stati rinnovati ancora per un'altra stagione i prestiti di Sabrina Ricciardi e Marvila Malatesta che, così, vestiranno ancora i colori giallorossi.

Riccardi, classe 2002, è alla terza esperienza con la maglia dell'Accademia e andrà a completare il reparto dei centrali dopo la conferma di Giorgia Guerriero e il nuovo innesto di Valentina Russo. Per Sabrina è il meritato riconoscimento dopo una stagione in cui ha sempre mostrato impegno e serietà, aspetto che le ha anche permesso di collezionare diverse presenze: "Lo scorso campionato è stato molto particolare, una stagione che a tratti è sembrata interminabile ma alla fine bellissima. La vittoria del campionato mi ha fatto provare emozioni indescrivibili e mi ha dato la giusta spinta per iniziare al meglio questa nuova avventura. Sono contenta di aver ritrovato quasi tutte le compagne della scorsa stagione e sono sicura che anche quest’anno faremo un bel campionato".

Anche Marvila Malatesta, opposto classe 2002, è un prodotto del settore giovanile dell'AS Benevento Volley e vestirà la maglia dell'Accademia per la seconda stagione consecutiva. Per lei la scorsa stagione qualche presenza in prima squadra, oltre alla partecipazione al campionato under 19, dove ha fatto intravedere le sue qualità e, in prospettiva, di potersi ritagliare sempre più spazio: "Quello appena terminato per me è stato il primo campionato in un contesto di prima squadra, visto che finora avevo disputato solo campionati di categoria. Questa esperienza mi ha aiutata a crescere molto, come atleta e come persona, anche grazie all'aiuto dello staff e delle mie compagne. Vincere il campionato, poi, è stata un'ulteriore emozione ma è stato bello condividerla con questa squadra. Adesso sento di essere più pronta e matura per affrontare anche questa nuova sfida, cercherò di mettercela tutta".

Va quindi completandosi sempre di più il gruppo che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di B2. Per l'Accademia, che ritorna in questa categoria dopo tre anni, sono adesso in fase di definizione una serie di amichevoli che accompagneranno le giallorosse fino al debutto casalingo del 16 ottobre contro la la Fidelis Torretta.