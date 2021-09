Pallamano Benevento, torna a casa un altro talento giallorosso Matteo Ievolella, talentuosa ala destra classe 1999, torna a giocare dopo due anni di inattività.

L’inizio del campionato si avvicina e la Pallamano Benevento non vuole farsi trovare impreparata. Sarà una stagione lunga e complicata per questo la società ha piazzato diversi colpi di mercato. L’ultimo in ordine di tempo è quello legato al ritorno in giallorosso di Matteo Ievolella, ala destra classe 1999, che già in passato ha mostrato le sue qualità in categorie importanti nonostante la giovanissima età.

Ievolella è cresciuto nel settore giovanile del club guidato dal presidente Carlo La Peccerella, vincendo anche una Coppa Campania nel 2013 con la formazione under 16, prima di scegliere di trasferirsi alla Valentino Ferrara dove ha giocato stagioni importanti prima di fermarsi per due stagioni, ma ora potrà ripartire. Questa è una buona notizia per la pallamano sannita che recupera un altro talento.

“Sono molto felice dell'opportunità concessami dal presidente La Peccerella che nonostante due anni di inattività e condizioni fisiche non ottimali ha creduto in me - ha spiegato il neo giallorosso Ievolella -. Spero di ripagare la sua fiducia e di tornare a divertirmi. In questi due anni di parziale inattività è stata la cosa che più mi è mancata. Voglio ringraziare infine tutte le persone che hanno reso possibile tutto ciò sebbene qualcuno abbia provato a mettermi i bastoni tra le ruote”.

Il mercato è sempre un mondo strano e purtroppo spesso a pagare dazio sono i ragazzi che decidono di smettere di inseguire i propri sogni sportivi. L’augurio è quello che Ievolella quei sogni possa tornare a cullarli prima di tutto per sé stesso.