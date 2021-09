Benevento 5, importante affiliazione con l'ASD Napoli Sporting Sud Cundari: "Monitoreremo a 360° tutto il settore giovanile per scovare talenti del futuro".

Il Benevento 5 comunica di aver trovato l'accordo per l'affiliazione con l’A.s.d Napoli Sporting Sud. Grazie a tale collaborazione, nasce la categoria "Pulcini".

"Una società in crescita come il Benevento 5 deve avere un occhio di riguardo al settore giovanile, non solo nel territorio di competenza ma in giro per la Campania - le parole di Carlo Cundari, responsabile del settore giovanile giallorosso.- Proprio in quest'ottica è nato l'accordo con il Napoli Sporting Sud, gestito in maniera professionale e oculata da Giovanni Occhino, in un territorio come Secondogliano che potrebbe essere un 'pozzo' di talento. Monitoreremo a 360° tutto il settore giovanile per scovare talenti del futuro".

"Lo sport è un nobile mezzo per allontanare i bambini ed i ragazzi dalla strada - dice Giovanni Occhino, presidente del Napoli Sporting Sud.- Sono contento di affiliare la mia società con un club di spicco come il Benevento 5, dove tutti i nostri tesserati hanno un'opportunità esponenziale di crescita all'interno del futsal. Colgo l'occasione per ringraziare la società del Benevento, e lo staff tecnico con Fabio Oliva e Carlo Cundari, i quali verranno personalmente a seguire i ragazzi". L'attività si svolgerà presso la struttura del Football Club, a Napoli.