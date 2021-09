Boxe: Russo campione regionale juniores Il ragazzo di Montesarchio ha battuto Di Donato conquistando l'accesso alla fase Nazionale.

I tanti sacrifici fatti hanno ripagato Simone Russo, pugile caudino che ha vinto il titolo regionale a Palma Campania nella categoria juniores 80+. L’allievo del maestro Stefano Viglione ha battuto Alfonso Di Donato in un match sulle tre riprese regalando alla Sannio Boxe questo importante traguardo che è solo il primo passo. Infatti Russo, classe 2005 di Montesarchio, nei prossimi giorni si preparerà all’appuntamento in programma dal 6 al 9 ottobre a Montesilvano in Abruzzo dove andrà in scena la fase Nazionale.

Entusiasta per questo successo il presidente della Sannio Boxe Alessandro Barbato: “Sono felide per questo ragazzo e per il suo maestro che grazie ai tati sacrifici fatti. Hanno grande passione per la nobile arte e sfruttando il loro esempio invito i ragazzi e le ragazze a venire in palestra per provare questo sport”.