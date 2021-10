Accademia Volley pronta alla prima trasferta in terra calabrese Domenica pomeriggio le giallorosse faranno visita alla Pallavolo Crotone.

Prima trasferta in campionato per l'Accademia Volley. Domani pomeriggio al Palakro di Crotone le giallorosse saranno ospiti della Pallavolo Crotone per la prima delle quattro gare in terra calabrese previste dal calendario.

Entrambe le squadre sono reduci da altrettante vittorie all'esordio stagionale. Le calabresi hanno espugnato con il punteggio di 3-1 il campo della Battipagliese, Accademia invece che ha avuto la meglio in tre set della Fidelis Torretta al termine di una partita sofferta ma che alla fine ha visto prevalere la superiorità delle giallorosse, soprattutto nel terzo set giocato davvero su ottimi livelli. La formazione beneventana ha mostrato fin qui tanti segnali positivi e quello di domani può rappresentare già un bel banco di prova per testare il livello della squadra contro un avversario all'esordio casalingo e, pertanto, voglioso di ben figurare dinanzi al proprio pubblico.

Sebbene il campionato si preannunci avvincente ed equilibrato, e pertanto sarà importante per ogni squadra provare a portare a casa punti in ogni gara, l'obiettivo in questa prima fase per l'Accademia resta quello di esprimersi quanto prima sui propri livelli per trovare quella continuità di rendimento necessaria per ambire a risultati positivi, indipendentemente dall'avversario. Si giocherà a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 17.30